"Вероятно, одна из этих двух цифр": Трамп объявил новую тарифную ставку

Мировая тарифная ставка составит 15–20%. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Что Трамп решил по тарифной ставке?

Ранее американский лидер говорил, что США "установят тариф для, по сути, остального мира", то есть для тех стран, которые не заключат согласованное торговое соглашение с Вашингтоном, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трампа спросили, каким будет этот тариф. Он ответил, что "примерно знает, но хотел бы быть вежливым".

Я бы сказал, в пределах от 15% до 20%. Вероятно, одна из этих двух цифр,

– сообщил Дональд Трамп.

В Reuters напомнили, что торговые партнеры США должны заключить соглашения до 1 августа. Иначе все они столкнутся со значительными пошлинами.

Заметьте! По оценке Международной торговой палаты, американские потребители уже сталкиваются с эффективной тарифной ставкой более 20% – самой высокой с начала 1900-х годов.

Что известно об изменениях в тарифах?

В июле текущего года администрация Трампа направила письма 25 торговым партнерам, в частности Канаде, Мексике и Европейскому Союзу. В этих письмах Вашингтон сообщил странам о необходимости повышения тарифов с 1 августа.

Пошлины вступят в силу, если государства не заключат соглашение с Соединенными Штатами. Сам американский лидер заявлял, что продления сроков не будет.

Напомним! Как ранее сообщалось, США хотят ввести тарифы для маленьких стран, которые не имеют большого торгового объема. Сейчас все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10%, который американский президент установил в апреле.