Против всех: Рубио объяснил в чем заключается новая торговая политика США

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США стремятся изменить торговый статус-кво со своими основными партнерами. Однако переговоры относительно новых соглашений исключать не стоит.

Какие планы имеют США

Рубио указал, что США будут отвечать тем, кто внедряет против них тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Марко Рубио Государственный секретарь США Это глобально. Это не против Канады, не против Мексики, не против ЕС, это против всех. А потом, отталкиваясь от этой новой базовой линии справедливости и взаимности, мы примем участие, потенциально, в двусторонних переговорах со странами мира по новым торговым договоренностям, которые имеют смысл для обеих сторон.

Рубио заявил, что США будут "перезагружать базовую линию". В то же время стоит заметить, что госсекретарь не указал как могут выглядеть новые соглашения.

Нам не нравится актуальный статус-кво. Мы собираемся установить новый и тогда сможем о чем-то договориться, если они (другие государства – 24 Канал) захотят,

– сказал Рубио.

Напомним! Ранее Трамп уже угрожал введением пошлины 200% на некоторый алкоголь из Европы. Это якобы ответ на тарифы на американский виски.