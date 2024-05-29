Raiffeisen Bank отказывается открывать накопительные счета россиянам

Raiffeisen продолжает работать на российские территории. Международное сообщество, в частности США, требуют от банка сокращения деятельности в России.

Почему Raiffeisen принял это решение

Российское отделение австрийского банка Raiffeisen объявило о новых ограничениях для местных клиентов. Причин для принятия этого решения несколько.

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В первую очередь так произошло из-за требования европейского Центробанка к Raiffeisen Bank International сократить бизнес на российской территории. Сам банк назвал другую причину. Представители российского отделения Raiffeisen объяснили такое решение сокращением спроса на указанную услугу.

Изменения должны вступить в силу с 1 июня. При этом, счета открытые до этой даты, будут действовать и в дальнейшем.

Что известно о деятельности Raiffeisen в России

Европейский банк давит на Raiffeisen с требованием как можно быстрее покинуть российский рынок. В свою очередь, австрийское финансовое учреждение мотивирует задержку значительными финансовыми убытками от выхода с территории России.

По состоянию на сейчас, Raiffeisen входит в ТОП-20 российских активов по объему. Этот банк является важной частью экономики России. Российский Центробанк назвал Raiffeisen системно важным финансовым учреждением.

США возмущены этой ситуацией. Более того, американские чиновники предупредили Raiffeisen о введении санкционных мер за работу на российской территории. Речь идет о внесении ограничений на доступ к финансовой системе США.