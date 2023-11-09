Как украинцы могут получить субсидию втрое быстрее

Обычно заявление на получение субсидии нужно подавать достаточно долго. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как планируют ускорить этот процесс.

Какие инновации будут в Дие

Дия уже давно предлагает украинцам упрощенную систему получения услуг. Благодаря приложению вы можете подтвердить статус переселенца, подать заявку на восстановление жилья, оформить пособие по безработице и даже оплатить штраф.

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Оформить субсидию в Дие также можно. Сейчас Минцифры готовят усовершенствование этой услуги. О том, что бета-версия этого обновления уже доступна, рассказал Министр Михаил Федоров, сообщает 24 Канал.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Вскоре запустим на портале Дия усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки

Федоров также отметил, что украинцы могут ускорить запуск этой услуги. Для этого нужно принять участие в ее бета-тестировании.

Подать заявление на участие в тестировании можно здесь

Что изменится в процессе оформления субсидии в Дие: