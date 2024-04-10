Польша внедрит новые социальные выплаты для работающих родителей
Источник:Yavp.pl
Польша запускает новую программу финансовой помощи для родителей, совмещающих работу и воспитание детей. Это новая правительственная инициатива, которая стартует в октябре 2024 года.
В чем суть новой программы
Программа "Aktywny Rodzic" получила "зеленый свет" от правительства Польши и имеет целью помочь родителям, которые стремятся совмещать карьеру с воспитанием детей.
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В частности, женщины, которые возвращаются на работу после рождения ребенка и регистрируются на рынке труда, будут иметь право на получение дополнительных выплат от государства.Интересно! Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что такое решение будет стимулировать рождаемость в стране. Ведь до сих пор была распространенной проблема отказа от отцовства из-за страхов относительно опеки над детьми и финансовых затрат. По его словам, начиная с 1 октября, каждому польскому дому будет доступна новая социальная поддержка, если не возникнет препятствий со стороны Сейма и президента.
Какие выплаты будут получать родители
В рамках этой инициативы планируется введение трех видов помощи:
- Выплата в размере 1,5 тысячи злотых в месяц будет предоставляться семьям, где оба родителя работают и привлекают к уходу за детьми няню или близких родственников, при условии предоставления соответствующего договора.
- Такая же сумма, 1,5 тысячи злотых ежемесячно, будет выплачиваться семьям, чьи дети посещают ясли.
- Семьи, решившие самостоятельно ухаживать за детьми дома, будут получать помощь в размере 500 злотых в месяц.
Нововведения для украинских детей
С 1 сентября 2024 года украинские ученики-беженцы, которые находятся в Польше, будут обязаны посещать местные школы. По словам заместителя министра образования Польши Йоанны Мухи, соответствующий законопроект, который находится на завершающем этапе, был подготовлен Министерством образования страны.Интересно! Во время межправительственных консультаций с украинской стороной в Варшаве 28 марта было обнаружено, что 50-60 тысяч украинских детей в Польше пока не интегрированы в польскую образовательную систему. Украина выразила большой интерес к интеграции своих детей в польские школы и предложила свое сотрудничество в этом вопросе.
В польских школах также будут введены специальные уроки украинского языка для украинских детей, а учителя из Украины смогут получить работу по упрощенной процедуре нострификации своих дипломов.