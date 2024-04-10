Польша внедрит новые социальные выплаты для работающих родителей

Польша запускает новую программу финансовой помощи для родителей, совмещающих работу и воспитание детей. Это новая правительственная инициатива, которая стартует в октябре 2024 года.

В чем суть новой программы

Программа "Aktywny Rodzic" получила "зеленый свет" от правительства Польши и имеет целью помочь родителям, которые стремятся совмещать карьеру с воспитанием детей.

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В частности, женщины, которые возвращаются на работу после рождения ребенка и регистрируются на рынке труда, будут иметь право на получение дополнительных выплат от государства.

Какие выплаты будут получать родители

! Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что такое решение будет стимулировать рождаемость в стране. Ведь до сих пор была распространенной проблема отказа от отцовства из-за страхов относительно опеки над детьми и финансовых затрат. По его словам, начиная с 1 октября, каждому польскому дому будет доступна новая социальная поддержка, если не возникнет препятствий со стороны Сейма и президента.

В рамках этой инициативы планируется введение трех видов помощи:

Выплата в размере 1,5 тысячи злотых в месяц будет предоставляться семьям, где оба родителя работают и привлекают к уходу за детьми няню или близких родственников, при условии предоставления соответствующего договора.

Такая же сумма, 1,5 тысячи злотых ежемесячно, будет выплачиваться семьям, чьи дети посещают ясли.

Семьи, решившие самостоятельно ухаживать за детьми дома, будут получать помощь в размере 500 злотых в месяц.

Нововведения для украинских детей

С 1 сентября 2024 года украинские ученики-беженцы, которые находятся в Польше, будут обязаны посещать местные школы. По словам заместителя министра образования Польши Йоанны Мухи, соответствующий законопроект, который находится на завершающем этапе, был подготовлен Министерством образования страны.

! Во время межправительственных консультаций с украинской стороной в Варшаве 28 марта было обнаружено, что 50-60 тысяч украинских детей в Польше пока не интегрированы в польскую образовательную систему. Украина выразила большой интерес к интеграции своих детей в польские школы и предложила свое сотрудничество в этом вопросе.

В польских школах также будут введены специальные уроки украинского языка для украинских детей, а учителя из Украины смогут получить работу по упрощенной процедуре нострификации своих дипломов.