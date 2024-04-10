У чому суть нової програми
Програма "Aktywny Rodzic" отримала "зелене світло" від уряду Польщі й має на меті допомогти батькам, які прагнуть поєднувати кар'єру з вихованням дітей.
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Зокрема, жінки, які повертаються на роботу після народження дитини й реєструються на ринку праці, матимуть право на отримання додаткових виплат від держави.
Які виплати отримуватимуть батьки
У рамках цієї ініціативи планується запровадження трьох видів допомоги:
- Виплата у розмірі 1,5 тисячі злотих на місяць буде надаватися сім'ям, де обоє батьків працюють і залучають до догляду за дітьми няню або близьких родичів, за умови надання відповідного договору.
- Така ж сума, 1,5 тисячі злотих щомісяця, буде виплачуватися сім'ям, чиї діти відвідують ясла.
- Сім'ї, що вирішили самостійно доглядати за дітьми вдома, отримуватимуть допомогу у розмірі 500 злотих на місяць.
Нововведення для українських дітей
З 1 вересня 2024 року українські учні-біженці, які знаходяться у Польщі, будуть зобов'язані відвідувати місцеві школи. За словами заступниці міністра освіти Польщі Йоанни Мухи, відповідний законопроєкт, який знаходиться на завершальному етапі, було підготовлено Міністерством освіти країни.
У польських школах також будуть запроваджені спеціальні уроки української мови для українських дітей, а вчителі з України зможуть отримати роботу за спрощеною процедурою нострифікації своїх дипломів.