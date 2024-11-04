Почему повторные 50% налога на прибыль банков не будут эффективными

В МВФ считают, что введение налога для банков противоречит природе налога на сверхприбыль. Кроме того, такое решение подрывает доверие к политике.

Правильное ли решение повышение налогов

По словам заместителя главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревора Лессарда, введение 50% налога на прибыль не является эффективным решением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Лессард добавил, что налоги на непредсказуемые доходы применяются только на один год.

Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике,

– объясняет Тревор Лессард.

В то же время банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного повышения. Кроме того, есть вероятность, что это случится.

Заместитель председателя МВФ отмечает, что лучшим выбором станет повышение налогов долгосрочным способом. Ведь это принесет дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов.