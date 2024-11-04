Почему повторные 50% налога на прибыль банков не будут эффективными
В МВФ считают, что введение налога для банков противоречит природе налога на сверхприбыль. Кроме того, такое решение подрывает доверие к политике.
Правильное ли решение повышение налогов
По словам заместителя главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревора Лессарда, введение 50% налога на прибыль не является эффективным решением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Лессард добавил, что налоги на непредсказуемые доходы применяются только на один год.
Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике,
– объясняет Тревор Лессард.
В то же время банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного повышения. Кроме того, есть вероятность, что это случится.
Заместитель председателя МВФ отмечает, что лучшим выбором станет повышение налогов долгосрочным способом. Ведь это принесет дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов.