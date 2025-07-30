Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины против Индии. Причиной этого решения являются высокие тарифы и торговля с Россией.

Почему Трамп хочет ввести тарифы против Индии?

Новые тарифы против Индии вступят в силу 1 августа, передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в его соцсети Truth Social.

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Он напомнил, что хоть Индия и друг Соединенных Штатов, в течение многих лет США имели с ними относительно немного бизнеса. Причиной является то, что индийские тарифы слишком высоки - одни из самых высоких в мире. Более того, эти тарифы имеют самые жесткие и обременительные нетарифные торговые барьеры среди всех стран.

Кроме того, согласно словам американского лидера, Индия всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России. Сейчас Нью-Дели является крупнейшим покупателем российских энергоносителей вместе с Пекином.

И это в то время, когда весь мир хочет, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВО В УКРАИНЕ – ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО!,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Обратите внимание! Трамп заявил, что Индия будет платить тариф в размере 25%, плюс штраф за все вышеупомянутое, начиная с 1 августа.