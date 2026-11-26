Кого коснутся новые пошлины

Управление торгового представителя США (USTR) официально объявило о новых тарифах на импорт для 14 крупных партнеров страны, пишет BBC.

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Самая высокая ставка грозит Китаю – до 40%, Вьетнаму – до 35%, а для остальных стран – 20% или 25%.

Под новые ограничения также попадают:

Европейский Союз;

Япония;

Южная Корея;

Тайвань;

Индия;

Сингапур;

Швейцария;

Индонезия;

Малайзия;

Камбоджа;

Таиланд;

Бангладеш.

В то же время фактические ставки для многих стран будут ниже максимальных показателей. В частности, для ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии они могут составить 15%.

Для Китая предлагается ставка в 20% при условии сохранения торгового перемирия. Если договоренности между Вашингтоном и Пекином сорвутся, пошлина может вырасти до 40%.

Важно! Новые пошлины пока не вступили в силу. Ожидается, что новые правила начнут действовать в следующем году. Перед их введением должны состояться общественные консультации и слушания, запланированные на 25 января 2027 года.

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Чем в Вашингтоне объясняют новые пошлины

В Вашингтоне объясняют новые ограничения избыточными промышленными мощностями торговых партнеров.

Американские власти убеждены, что другие государства производят больше товаров, чем требует рынок, а затем продают излишки за рубежом, создавая неравные условия конкуренции для производителей США.

Пошлины помогут выровнять условия конкуренции для американских работников и определить новый, более устойчивый курс для мировой экономики– заявил представитель США по вопросам торговли Джеймисон Грир.

Как отреагировали в мире на новые пошлины

Решение администрации Дональда Трампа уже вызвало волну возмущения среди стран-экспортеров.

Европейская комиссия отвергла новые американские пошлины, подчеркнув, что размер сборов должен быть ограничен 15%, как договаривались ранее.

Японское правительство назвало тарифы США "досадными".

Наиболее остро отреагировали в Китае. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Го Цзякунь назвал действия Вашингтона "политическими манипуляциями" и отверг обвинения в чрезмерном производстве товаров.

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Обратите внимание! Между тем экономисты предупреждают, что пошлины могут усилить инфляцию и повысить цены для потребителей, если компании будут перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Также торговые ограничения могут сдерживать мировую торговлю.

Напомним, администрация Дональда Трампа ищет способы вернуть глобальные пошлины, после того как Верховный суд США отменил предыдущие тарифы. Помимо расследования об избыточных промышленных мощностях, Вашингтон также инициировал проверку импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда.