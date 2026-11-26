Кого торкнуться нові мита

Управління торговельного представника США (USTR) офіційно оголосило про нові тарифи на імпорт для 14 великих партнерів країни, пише BBC.

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Найвища ставка загрожує Китаю – до 40%, В'єтнаму – до 35%, а для решти країн – 20% або 25%.

Під нові обмеження також потрапляють:

Європейський Союз;

Японія;

Південна Корея;

Тайвань;

Індія;

Сінгапур;

Швейцарія;

Індонезія;

Малайзія;

Камбоджа;

Таїланд;

Бангладеш.

Водночас фактичні ставки для багатьох країн будуть нижчими за максимальні показники. Зокрема, для ЄС, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії вони можуть становити 15%.

Для Китаю пропонують 20% за умови збереження торговельного перемир'я. Якщо домовленості між Вашингтоном і Пекіном зірвуться, мито може зрости до 40%.

Важливо! Нові мита поки не набули чинності. Очікується, що нові правила запрацюють наступного року. Перед їхнім запровадженням мають відбутися громадські консультації та слухання, заплановані на 25 січня 2027 року.

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Чим у Вашингтоні пояснюють нові мита

У Вашингтоні пояснюють нові обмеження надлишковими промисловими потужностями торговельних партнерів.

Американська влада переконана, що інші держави виробляють більше товарів, ніж потребує ринок, а потім продають надлишки за кордоном, створюючи нерівні умови конкуренції для виробників США.

Мита допоможуть вирівняти умови конкуренції для американських працівників і визначити новий, більш стійкий курс для світової економіки– заявив представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір.

Як відреагували у світі на нові мита

Рішення адміністрації Дональда Трампа вже викликало хвилю обурення серед країн-експортерів.

Європейська комісія відкинула нові американські мита, наголосивши, що розмір зборів має бути обмежений 15%, як домовлялися раніше.

Японський уряд назвав тарифи США "прикрими".

Найбільш гостро відреагували в Китаї. Речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь назвав дії Вашингтона "політичними маніпуляціями" та відкинув звинувачення у надмірному виробництві товарів.

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Зауважте! Тим часом економісти попереджають, що мита можуть посилити інфляцію та підвищити ціни для споживачів, якщо компанії перекладатимуть додаткові витрати на покупців. Також торговельні обмеження можуть стримувати світову торгівлю.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа шукає способи повернути глобальні мита після того, як Верховний суд США скасував попередні тарифи. Окрім розслідування про надлишкові промислові потужності, Вашингтон також ініціював перевірку імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці.