Ответ на новые пошлины Трампа: Макрон призвал компании Европы приостановить инвестиции в США

Эммануэль Макрон призвал европейские компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты. Президент Франции считает, что это будет достойный ответ на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эммануэля Макрона, которые цитируют Bloomberg, Euronews и The Guardian.

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Как Макрон отреагировал на пошлины, которые наложил Трамп

Эммануэль Макрон в выступлении перед встречей с представителями отраслевых групп, которые пострадали от трамповских пошлин, заявил, что для европейских компаний нет смысла инвестировать в США, пока страна наносит удары новыми тарифами.

Какой сигнал мы подаем, когда крупные европейские игроки, инвестирующие миллиарды в американскую экономику, одновременно наносят нам удар? Мы должны иметь коллективную солидарность,

– подчеркнул французский президент.

Макрон также отметил, что согласен с лидерами ЕС, что "ничего нельзя исключать" в ответ на шаг Трампа с пошлинами, и утверждает, что "все инструменты для этого есть на столе".

"Мы должны сделать все, что является эффективным и наиболее пропорциональным... но это также четко демонстрирует нашу решимость... не допустить, чтобы наши сектора экономики стали жертвами американских тарифов", – говорит он.

Среди доступных инструментов он четко ссылается на потенциальное ограничение в области цифровых услуг, "где Соединенные Штаты получают огромную выгоду от Европы", Он также призвал приостановить новые и недавно объявленные французские инвестиции в США до уточнения тарифов.

Кроме того, Макрон назвал шаг с новыми тарифами США "жестким" и "безосновательным" шагом со стороны президента Трампа.

Решение, которое было объявлено вчера вечером, является грубым и необоснованным. Оно необоснованное, потому что торговые дисбалансы невозможно исправить путем установления тарифов,

– сказал французский лидер.

Макрон предсказал, что взаимные тарифы окажутся немедленными и неустойчивыми для американской экономики, что сделает фирмы и граждан США "слабее" и "беднее". Со всем тем, он говорил и о последствиях для Европы, которые будут "массовыми" и отразятся на "всех секторах" экономики.

К слову, Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины против всех стран, включая Украину. Против стран ЕС, куда входит и Франция, американский лидер установил новые тарифы в размере 20%.