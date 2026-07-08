Трамп просчитался: новые пошлины для Китая обогатят вовсе не США

Вашингтон планирует уже этой осенью ввести новые портовые сборы для торговых судов, построенных в Китае. Однако выгоду от запланированных пошлин получит Германия, а не США.

Почему Германия выиграет от новых пошлин

По оценке Немецкого института экономических исследований (DIW), экспорт страны в США может вырасти примерно на 2% по сравнению с показателями до введения новых пошлин, пишет Reuters.

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Дело в том, что немецкий торговый флот исторически в гораздо меньшей степени зависит от судов китайского производства, чем у многих конкурентов. Следовательно, экспортеры из Германии смогут укрепить свои позиции на американском рынке.

В выигрыше также может оказаться Южная Корея, которая тоже не делает ставку на суда, произведенные в Китае. Ее экспорт в США также вырастет почти на 2%.

В то же время эксперты DIW считают, что сами Соединенные Штаты больше всего пострадают от новых пошлин. По их прогнозам, американская торговля сократится:

импорт – на 0,2%;

экспорт – на 0,3%.

Механизм прост. Новые пошлины повышают стоимость промежуточных товаров, американские производители теряют конкурентоспособность, а замедление экономической активности также снижает спрос на иностранные товары,

– пояснил экономист DIW Сонали Чоудри.

Среди стран Евросоюза больше всего экспорт в США может сократиться

в Финляндии – на 5,0%;

Дании – на 4,4%;

Польше – на 3,0%.

Из других стран больше всего могут пострадать Коста-Рика, Вьетнам и Пакистан, потеряв почти 9% экспорта в США.

Зачем США вводят новые сборы

Новые портовые сборы для судов, построенных в Китае, правительство США планирует ввести с ноября.

Таким образом Вашингтон стремится ограничить доминирование Пекина в мировом судостроении, заставляя страны, использующие китайские суда, платить больше или отказываться от них.

То есть плату будут взимать в зависимости от страны постройки судна, а не от происхождения товаров, которые оно перевозит.

Как и в случае с другими ограничениями против Китая, США ссылаются на соображения национальной безопасности.

Таким образом, США проигрывают в противостоянии с Китаем. Ведь ущерб, который они нанесут торговле других стран, не позволит им самим зарабатывать больше. К тому же неизвестно, заставит ли это государства отказываться от китайских судов.

К слову, за последние годы именно китайские верфи получили большинство новых заказов на строительство торговых судов.