Чому Німеччина виграє від нових зборів
За оцінкою Німецького інституту економічних досліджень (DIW), експорт країни до США може зрости приблизно на 2% порівняно, ніж до нових зборів, пише Reuters.
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Річ у тім, що німецький торгівельний історично флот значно менше покладається на судна китайського виробництва, ніж у багатьох конкурентів. Відтак, експортери з Німеччини зможуть зміцнити свої позиції на американському ринку.
У виграші також може опинитися Південна Корея, яка теж не робить ставку на судна, вироблені в Китаї. Її експорт до США теж зросте майже на 2%.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас експерти DIW вважають, що самі Сполучені Штати найбільше постраждають від нових зборів. За їхніми прогнозами, американська торгівля скоротиться:
- імпорт – на 0,2%;
- експорт – на 0,3%.
Механізм простий. Нові збори підвищують вартість проміжних товарів, американські виробники втрачають конкурентоспроможність, а уповільнення економічної активності також знижує попит на іноземні товари,
– пояснив економіст DIW Соналі Чоудрі.
Серед країн Євросоюзу найбільше експорт до США може скоротитися
- у Фінляндії – на 5,0%;
- Данії – на 4,4%;
- Польщі – на 3,0%.
З-поміж інших держав найбільше можуть постраждати Коста-Рика, В'єтнам і Пакистан, втративши майже 9% до США.
Навіщо США нові збори запроваджують
Нові портові збори для суден, побудованих у Китаї, уряд США планує увести з листопада.
У такий спосіб Вашингтон прагне обмежити домінування Пекіна у світовому суднобудуванні, змушуючи країни, які використовують кораблі Пекіна, платити більше або відмовлятися від них.
Тобто плату стягуватимуть залежно від країни будівництва судна, а не від походження товарів, які воно перевозить.
Як в інших обмеженнях проти Китаю, США посилаються на міркування національної безпеки.
Таким чином, США програють у протистоянні Китаю. Адже шкода, яку вони нанесуть торгівлі інших країн, не дозволить їм самим більше заробляти. До того ж невідомо, чи змусить це держави відмовлятися від китайських суден.
До слова, за останні роки саме китайські верфі отримали більшість нових замовлень на будівництво торгівельних суден.