Чому Німеччина виграє від нових зборів

За оцінкою Німецького інституту економічних досліджень (DIW), експорт країни до США може зрости приблизно на 2% порівняно, ніж до нових зборів, пише Reuters.

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Річ у тім, що німецький торгівельний історично флот значно менше покладається на судна китайського виробництва, ніж у багатьох конкурентів. Відтак, експортери з Німеччини зможуть зміцнити свої позиції на американському ринку.

У виграші також може опинитися Південна Корея, яка теж не робить ставку на судна, вироблені в Китаї. Її експорт до США теж зросте майже на 2%.

Водночас експерти DIW вважають, що самі Сполучені Штати найбільше постраждають від нових зборів. За їхніми прогнозами, американська торгівля скоротиться:

імпорт – на 0,2%;

експорт – на 0,3%.

Механізм простий. Нові збори підвищують вартість проміжних товарів, американські виробники втрачають конкурентоспроможність, а уповільнення економічної активності також знижує попит на іноземні товари,

– пояснив економіст DIW Соналі Чоудрі.

Серед країн Євросоюзу найбільше експорт до США може скоротитися

у Фінляндії – на 5,0%;

Данії – на 4,4%;

Польщі – на 3,0%.

З-поміж інших держав найбільше можуть постраждати Коста-Рика, В'єтнам і Пакистан, втративши майже 9% до США.

Навіщо США нові збори запроваджують

Нові портові збори для суден, побудованих у Китаї, уряд США планує увести з листопада.

У такий спосіб Вашингтон прагне обмежити домінування Пекіна у світовому суднобудуванні, змушуючи країни, які використовують кораблі Пекіна, платити більше або відмовлятися від них.

Тобто плату стягуватимуть залежно від країни будівництва судна, а не від походження товарів, які воно перевозить.

Як в інших обмеженнях проти Китаю, США посилаються на міркування національної безпеки.

Таким чином, США програють у протистоянні Китаю. Адже шкода, яку вони нанесуть торгівлі інших країн, не дозволить їм самим більше заробляти. До того ж невідомо, чи змусить це держави відмовлятися від китайських суден.

До слова, за останні роки саме китайські верфі отримали більшість нових замовлень на будівництво торгівельних суден.