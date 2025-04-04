Новые пошлины Трампа: как они могут повлиять на Украину и курс валют

Новые тарифы Дональда Трампа вызывают немало опасений относительно мирового кризиса. Например, многие люди задаются вопросом, как пошлины повлияют на курс доллара к гривне.

Влияние тарифов Трампа на Украину и гривну

Однако для Украины гораздо более негативным фактом является войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Антона Куренного, дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Читайте также Повлияют ли пошлины Трампа на украинцев: инвестбанкир оценил возможные последствия

Он считает маловероятным, что мировые торговые войны будут иметь больший негативный эффект, чем полномасштабная война.

Если же говорить о непосредственном влиянии тарифов на курс доллара к гривне, то мы пока не видим в этом угроз,

– сказал эксперт.

Антон Куренной добавил, что национальная валюта реагирует на ситуацию традиционно. В частности сейчас происходят сезонные колебания.

Однако состояние валютного рынка в Украине будет зависеть от таких факторов:

продолжение поддержки со стороны международных партнеров;

дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом;

взаимодействие с другими финансовыми институтами.

Согласно словам специалиста, война более негативно влияет на курс. Именно поэтому возможная мировая рецессия из-за новых пошлин, о которой говорят некоторые экономисты, не является главной проблемой.

Кроме того, стоит отметить то, для Украины тарифы повышены не так существенно, как, например, для других наших международных партнеров,

– напомнил эксперт.

Куренной пояснил, что обычно доллар используется как "безопасная гавань" при кризисах. Но не исключено, что при президентстве Трампа могут начать действовать новые правила новые правила на международных рынках.

В частности сейчас в информационном пространстве есть немало новостей о перетекании мирового ресурса в Европу, в том числе и американского. На сегодня довольно активно покупаются металлы.

Важно! Золото подорожало, его цена достигла исторического максимума.