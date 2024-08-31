Какие теперь изменения для пенсионеров за рубежом

Отныне основным требованием для пенсионеров, которые выехали за границу, является ежегодная физическая идентификация. В случае невыполнения этого условия выплаты пенсии могут быть приостановлены.

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Впрочем, ПФУ успокаивает пенсионеров: после успешного прохождения идентификации все средства будут возвращены на счет пенсионера.

Для чего нужна физическая идентификация Благодаря этой процедуре украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и соответствует требованиям для продолжения получения пенсии.

Для того чтобы пройти идентификацию, есть несколько удобных способов:

Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине.

С помощью личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дія.Підпис или Дія ID.

Через видеоконференцию с представителем ПФУ.

Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.

Обратите внимание! Согласно новому закону, пенсии украинцев, которые находятся за пределами Украины, в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.