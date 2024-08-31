Які тепер зміни для пенсіонерів за кордоном

Віднині основною вимогою для пенсіонерів, які виїхали за кордон, є щорічна фізична ідентифікація. У разі невиконання цієї умови виплати пенсії можуть бути призупинені.

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Втім, ПФУ заспокоює пенсіонерів: після успішного проходження ідентифікації всі кошти будуть повернені на рахунок пенсіонера.

Для чого потрібна фізична ідентифікація Завдяки цій процедурі українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній отримувач перебуває у доброму стані та відповідає вимогам для продовження отримання пенсії.

Для того, аби пройти ідентифікацію, є декілька зручних способів:

Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні.

За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID.

Через відеоконференцію з представником ПФУ.

Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.

Зверніть увагу! Згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за межами України, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.