Які тепер зміни для пенсіонерів за кордоном
Віднині основною вимогою для пенсіонерів, які виїхали за кордон, є щорічна фізична ідентифікація. У разі невиконання цієї умови виплати пенсії можуть бути призупинені.
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Втім, ПФУ заспокоює пенсіонерів: після успішного проходження ідентифікації всі кошти будуть повернені на рахунок пенсіонера.
Для чого потрібна фізична ідентифікаціяЗавдяки цій процедурі українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній отримувач перебуває у доброму стані та відповідає вимогам для продовження отримання пенсії.
Для того, аби пройти ідентифікацію, є декілька зручних способів:
- Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні.
- За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID.
- Через відеоконференцію з представником ПФУ.
- Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.
Зверніть увагу! Згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за межами України, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.