У кого из украинцев заберут субсидию: правительство объявило список
Субсидия предоставляется малоимущим слоям населения. Эта льгота предназначена для пособия по оплате коммунальных, однако рассчитывать на эту выплату смогут не все.
Почему забирают субсидии
В Минсоцполитики сообщили, что теперь проверка заявлений на получение субсидии будет еще более подробной. Мониторинг установил, что около 10% украинцев получили льготы благодаря незаконным махинациям.
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У потенциальных и действующих получателей будут проверять следующие данные:
- реквизиты документов;
- зарегистрированные транспортные средства;
- источники дохода, включая социальные выплаты;
- таможенное оформление транспорта, его составляющих;
- бюджетные счета; начисление штрафов.
Если нарушения выявляются, выплаты прекращаются или не предоставляются.
Кто останется без субсидии
Правительство ввело четкие категории населения, которым отменят выплаты:
- если лица имеют долги за коммунальные более 680 гривен;
- когда площадь квартиры превышает 130 квадратных метров или дом – 230 квадратных метров;
- в семье есть автомобиль, которому меньше 5 лет;
- если член семьи не платит ЕСВ больше 3 месяцев;
- когда за последние полгода член семьи приобрел имущество более чем на 50 тысяч гривен;
- если в семье кто-то имеет депозит более 100 тысяч гривен;
- в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий и не имеющий статуса безработного;
- у семьи есть два авто, которым более 15 лет;
- работающий член семьи получает меньше минимального размера выплат.
Кто имеет право на льготы
Субсидии предоставляются малообеспеченным слоям населения. Чтобы оформить льготы, обратитесь в Управление социальной защиты в вашем регионе:
- Составьте заявление за образцом.
- Заполните право на доходы. Образец заполнения здесь.
- Добавьте документ, удостоверяющий право собственности на определенное жилье или договор аренды.
- Если у вас есть право на дополнительные льготы, добавьте документы об этом.