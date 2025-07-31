Минфин США объявил о введении новых санкций. Ограничения касаются конкретных лиц и судов, которые занимаются перевозкой иранской нефти, нефтепродуктов не только из Ирана, но и – России.

Против кого США ввели санкции?

Под санкции подпадут 50 физических и юридических лиц. Также ограничения коснутся 50 судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

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Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли,

– говорится в сообщении американского Минфина.

Эту сеть контролирует Мохаммад Хосейн Шамхани – сын советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Нужно понимать, что именно этим путем происходит значительная часть экспорта иранской сырой нефти.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, введение таких санкций пока является самым большим действием в стратегии влияния на Иран. Принятие решения происходит в рамках кампании "максимального давления" Трампа.

Интересно! Семья Шамхани имеет гражданства других стран. Благодаря этому им удается скрывать коррупционные схемы и вести бизнес за рубежом.