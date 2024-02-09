13-ый пакет санкций против России: чего будут касаться новые ограничения от ЕС

В ЕС рассматривается возможность введения новых санкций против 55 компаний и более 60 человек, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. Это свидетельствует о решимости международного сообщества в противодействии России и поддержке территориальной целостности Украины.

Новые ограничения для России

Предполагается, что ограничения коснутся фирм и лиц, что связанны с производством оружия и поставками ключевых технологий. В том числе электроники, которую российские оборонные компании используют для создания вооружений.

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Предложения также будут направлены на судоходные компании, которые обеспечивали транспорт и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. При этом, эти предложения требуют поддержки всех стран-членов перед их принятием.

Что еще известно о 13-ом пакете санкций

Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Ожидается, 13-ый пакет санкций будет иметь ограниченный масштаб. Несколько стран-членов ЕС призвали блок быть более амбициозным и добавить к пакету новые экономические санкции.

Текущие предложения также включают:

добавление в санкционные списки нескольких военных и других должностных лиц;

политиков, включая Алексея Дюмина, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области.

Список ограничений может меняться до его окончательного утверждения странами-членами.

Какие сейчас ограничения направлены на Россию

Нынешние санкции включают широкий спектр секторальных мер, среди которых ограничения в торговле, финансах, технологиях, товарах двойного использования, промышленности, транспорте и товарах роскоши.

Также в них входят:

запрет на импорт или транзит морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС;

исключение нескольких российских банков из системы SWIFT;

прекращение вещания и лицензий нескольких пропагандистских СМИ, поддерживаемых Кремлем.

Кроме того, были введены специфические меры для усиления способности ЕС противодействовать избежанию санкций.

! В Совете ЕС считают, что пока Россия своими незаконными действиями продолжает нарушать обязательства по международному праву, целесообразно удерживать в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры.