Есть одна проблема, – экономист объяснил, что не так с новым пакетом санкций ЕС против России

Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России. В частности, он касается 189 суден российского теневого флота. Однако по этому поводу возникает одна проблема.

Дело в том, что у нефтяных компаний России есть эти судна, однако ими сейчас необязательно пользоваться. Это 24 Каналу отметил экономист Максим Блант.

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"Есть одна небольшая проблема, которая заключается в том, что эти судна есть у российских нефтяных компаний. Но сейчас пользоваться ими необязательно. Потому что российская нефть торгуется дешевле потолка. А дешевле потолка можно спокойно фрахтовать в танкеры", – объяснил он.

"Не очень серьезный пакет"

Максим Блант отметил, что все равно 17-й пакет санкций ЕС против России не является бесполезным. Также есть информация, что уже готовится 18-й пакет. Европейцы заговорили о том, чтобы снизить потолок цен. Это действительно будет серьезным ударом по российскому экспорту нефти, доходах от него.

Все зависит от того, насколько решительно они будут действовать, где будет этот потолок. Сейчас говорится о 50 долларах за баррель. Это близко к цене за российскую экспортную нефть, однако это серьезное снижение.

Чего добиваются европейцы, все те, кто вводил санкции? С одной стороны, стабилизировать мировой рынок. С другой стороны, лишить Россию доходов от нефти и возможности покупать на них то, из чего оно изготавливает оружие. Если взять 17-й пакет, то он не очень серьезный,

– сказал экономист.

По его словам, без американской поддержки санкции не такие эффективные. Известно, что президент США Дональд Трамп пока не планирует вводить новые санкции против России. Он заявил, что готов ввести санкции, если Владимир Путин будет продолжать делать свое и не будет идти к достижению мира.