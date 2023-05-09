ЕС хочет заблокировать до 600 судов, обходящих санкции против России

Евросоюз, скорее всего, будет блокировать суда, которые обходят ранее установленные ограничения в рамках 11 санкционного пакета в отношении России. По данным разных СМИ, их может быть от 100 до 600 судов.

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Согласно документам 11 пакета санкций против России, речь идет о нарушении потолка цен на нефть 60 долларов, установленных G7.

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Поскольку предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, основное внимание сейчас уделяется устранению лазейок и более эффективному соблюдению ограничений.

– говорится в документе.

Еще в декабре 2022 г. страны G7, ЕС и Австралия ввели ограничение цен на нефть. По данным некоторых СМИ страны G7 это ограничение и в дальнейшем будет сохраняться на уровне 60 долларов.

Напомним! Россия планировала бюджет на 2023 год из расчета, что ее нефть будет продаваться на уровне 70 долларов за баррель, так что предельная цена на сырье заметно сказывается на доходах агрессорки. На 9 мая нефть Urals 58,63 доллара за баррель.

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После введения такой предельной цены на нефть многие международные компании начали отказываться от танкеров, транспортировавших российскую нефть. Точное количество таких танкеров неизвестно. По разным источникам их число может колебаться от 100 до 600 судов. Их средний возраст составляет 25 лет.

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