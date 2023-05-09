ЕС хочет заблокировать до 600 судов, обходящих санкции против России
Источник:Bloomberg
Евросоюз, скорее всего, будет блокировать суда, которые обходят ранее установленные ограничения в рамках 11 санкционного пакета в отношении России. По данным разных СМИ, их может быть от 100 до 600 судов.
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Согласно документам 11 пакета санкций против России, речь идет о нарушении потолка цен на нефть 60 долларов, установленных G7.
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Поскольку предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, основное внимание сейчас уделяется устранению лазейок и более эффективному соблюдению ограничений.
– говорится в документе.
Еще в декабре 2022 г. страны G7, ЕС и Австралия ввели ограничение цен на нефть. По данным некоторых СМИ страны G7 это ограничение и в дальнейшем будет сохраняться на уровне 60 долларов.
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После введения такой предельной цены на нефть многие международные компании начали отказываться от танкеров, транспортировавших российскую нефть. Точное количество таких танкеров неизвестно. По разным источникам их число может колебаться от 100 до 600 судов. Их средний возраст составляет 25 лет.
Чего ждать от 11 пакета санкций от ЕС
- Политолог Владимир Фесенко объяснил в комментарии для 24 Канала, что еще достаточно большой ряд отраслей, где можно было бы ввести ограничение против России.
- По словам политолога, западные союзники Украины ищут слабые места или "шпарины", где Москва пытается обойти санкции. Именно в таких областях и усиливается санкционное давление.
- Он отметил, что введение ценового потолка на нефтепродукты уже привело к дефициту в российском бюджете.