ЗАЭС, заводы и ряд другого: США ввели против России новые санкции

Вашингтон ввел новые санкции против России и нескольких связанных с ней компаний. В перечень, в частности. попали российская компания "Запорожская АЭС" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству страны-агрессора.

Соответствующую информацию в среду, 15 января, объявило Министерство финансов США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт американского правительства.

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Что известно о введении новых санкций

Согласно обнародованной информации, санкции применили к корпорации "Тактическое ракетное вооружение", "Военторга", "Барнаултрансмаша", выпускающего двигатели для БМП, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Запорожской АЭС, а также выставочного центра "Патриот".

Кроме вышеупомянутого, в подсанкционный список граждан добавлено несколько новых имен – Яков Антонов, связан с государственной корпорацией "Атомфлот", Алексей Дмитриенко, Владислав Исаев, связан с ЗАЭС, Олег Кирюшкин, который также имеет гражданство Германии, а также Клим Комаров и Александр Козлов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подтвердил эту информацию, отметив, что новый санкционный пакет направлен на усиление давления на Россию из-за ее агрессии и нарушения международного права. Он отметил, что ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены.

В санкционный список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастны к поддержке военной машины России, финансовых махинаций и нарушения санкционных режимов, почти 100 субъектов. Например, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений,

– написал он.

По его словам, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций.