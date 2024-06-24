Ограничения в 14 пакете санкций затронули транзит российского газа через европейские порты

Недавно Совет ЕС согласовал мощный 14 пакет санкций в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Среди секторов, которые пострадают больше всего, станет энергетика России.

Как пострадает Россия от новых санкций

Новые ограничения в 14 пакете санкций направлены на важные секторы российской экономики: энергетика, финансы и торговля. Кроме того, меры будут усложнять обход санкций Евросоюза.

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Как сообщают в Совете ЕС, санкции в 14 пакете запрещают услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории Евросоюза с целью перевалки в третьи страны.

Кроме этого, Евросоюз запрещает новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ для таких заводов по производству, как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.

Также вводятся ограничения на импорт российского сжиженного природного газа через терминалы ЕС, которые не подключены к системе природного газа.

Известно, что за 4 месяца 2024 года энергетические доходы в бюджет, по расчетам министерства финансов России, достигли 4,1 триллиона рублей.

Это более чем на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Какие еще ограничения ввели

Это было сделано для того, чтобы уменьшить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки газа.

Кроме сектора энергетики, пострадает еще и сектор финансов, ведь организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к SPFS – специализированному сервису обмена финансовыми сообщениями, разработанному Центробанком России для нейтрализации эффекта ограничительных мер.

Также операторам из Европы запрещено совершать транзакции с лицами, входящими в список, используя SPFS за пределами России.

В то же время впервые были приняты меры по транспорту. Ограничения ввели на конкретные суда:

участвующие в войне России против Украины,

те, которые подпадают под запрет на доступ к портам и запрет на предоставление услуг.

Суда могут быть назначены по разным причинам – транспортировка военного оборудования для России, транспортировка украденного украинского зерна и поддержка развития энергетического сектора России.