К началу эры Трампа: Байден намерен ввести новые санкции против России

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает не только надежды на скорое окончание войны, но и опасения относительно высокой цены мира для Украины. В то же время помощники Байдена стремятся обеспечить Украине преимущество на поле боя для лучших условий переговоров с Россией.

Что хочет успеть сделать Байден до инаугурации Трампа

Конкретные детали относительно санкций, которые Байден введет в последние дни на посту, не были раскрыты. Впрочем, США, вероятно, введут новые санкции против китайских компаний за их поддержку России. Об этом Reuters сообщил официальный представитель, передает 24 канал.

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По его словам, большинство обещанных Украине оружия и боеприпасов уже доставлено, а остальное находится в пути. Критические запасы боеприпасов в Украине сейчас в хорошем состоянии.

В то же время Министр финансов США Джанет Йеллен в прошлом месяце сообщила, что Вашингтон продолжает снижать доходы России от нефти и ограничивать доступ к иностранным поставок для финансирования войны в Украине.

Украине нужно было больше поддержки

Как сообщает издание, ряд Владимира Зеленского регулярно требовал большей поддержки в виде оружия, чем изначально предлагал Байден. Это, в конце концов, привело к напряженным частным встречам, в частности, по танкам Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS.

По словам американского официального представителя, ни один из этих шагов не дал значительных результатов для Украины на поле боя.

В то же время американский официальный представитель отметил, что Украине, вероятно, будут нужны гарантии безопасности, в частности возможное членство в НАТО, чтобы защититься от будущего российского наступления после мирных переговоров.