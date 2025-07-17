Важный шаг против теневого флота: Украина ввела новые санкции против России

В Украине ввели новый вид санкций. Речь идет об ограничениях на суда и воздушные суда.

Какие санкции Верховная Рада ввела против России?

Верховная Рада приняла Закон 16 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на ВРУ в Telegram.

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Это важный шаг для Украины по противодействию "теневому флоту" России, что причастен к транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных,

– объяснили в заметке.

В частности документ предусматривает внесение изменений в ЗУ "О санкциях" по применению санкций к судам, воздушных судов, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время СБУ и разведке предлагается предоставить задачи по выявлению и установлению фактов использования таких судов.

Также Законом уточнены положения по ведению Государственного реестра санкций.

Обратите внимание! 16 июля нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о применении санкций против судов теневого флота России, "за" – 291 человек.