До 34 тысяч гривен штрафа: за что хотят наказывать украинских водителей
Источник:Верховная Рада Украины
Украина рассматривает возможность введения нового штрафа за превышение транспортными средствами допустимого уровня шума. Размер нового штрафа предполагается установить на уровне 17 000 гривен.
Новый штраф для водителей
Как говорится в пояснительной записке к документу, введение штрафа необходимо из-за того, что отдельные водители устанавливают на свои автомобили оборудование, которое приводит к существенному росту уровня шума, генерируемого двигателем.
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Во время военного положения такие акустические эффекты ассоциируются со звуками вражеских беспилотных летательных аппаратов, что создает представление об авиационной и ракетной угрозе. А это, свою очередь, рассеивает внимание Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Соответственно, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение водительского удостоверения. В частности:
- за первое нарушение предусмотрено – 17 000 гривен штрафа;
- за повторное нарушение – 34 000 гривен штрафа и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3-х до 6 месяцев.