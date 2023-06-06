Тарифы на воду существенно подняли: сколько будут платить украинцы в июне

6 июня 2023, 13:52
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Источник:

НКРЭКУ

С 1 июня 2023 года для украинцев начали действовать новые тарифы на воду. Подорожание коснулось почти всех областей, поэтому 24 Канал посчитал, сколько будут платить украинцы уже в этом месяце.

Как изменилась стоимость воды для населения

С начала июня НКРЭКУ подняла тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для 35 водоканалов по всей Украине. Цену не изменили только для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.

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Обратите внимание! Мы привели цены только для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Однако есть отдельные города, в которых работает несколько водоканалов, поэтому, если вы не нашли своего, можете посмотреть список по этой ссылке. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Ценообразование за воду в разных областях отличается, потому что оно зависит от:

  • объемов потребления;
  • количества потребителей конкретного водоканала;
  • особенностей предоставления услуг.

Что с другими тарифами

  • 30 мая 2023 года Кабмин одобрил поднятие тарифа на электроэнергию для населения. Теперь он составляет – 2,64 гривны за киловатт-часов.
  • Ситуация с газом меняться не будет. Сейчас большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза". Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
  • Однако в Украине также функционируют 9 поставщиков и цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.
Автор: Тетяна Стельмах