Трамп начал новую торговую атаку: цены на медь взлетели до рекордов

Президент США Дональд Трамп открыл новый фронт своих торговых войн. На этот раз под прицелом медь, которая широко используется в промышленности.

Как выросли цены на медь в США

Цены на медь в США взлетели до рекордного уровня после того, как президент Дональд Трамп пригрозил 50% пошлиной на этот промышленный металл, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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О повышении тарифов на медь Трамп объявил перед заседанием Кабмина.

Сегодня беремся за медь,

- сказал президент, пообещав 50% тарифы.

Заявление Трампа всколыхнуло рынок, ведь медь широко применяется в промышленности и электронике.

На Нью-Йоркской бирже фьючерсы на медь повысились на 13% – до 5.69 доллара за фунт – и достигли рекордных показателей с 1969 года.

Зато фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов снизились, однако затем частично восстановили потери.

По оценкам аналитиков, цены на медь в Нью-Йорке превысили лондонские цены на беспрецедентные 25%.

Мы считаем это поворотным моментом для рынка меди в 2025 году, ведь новые пошлины значительно сузят возможности поставки металла в США на оставшуюся часть года,

– заявили аналитики компании Citi.

Важно! Теперь представители бизнеса ожидают официального подтверждения тарифов на уровне 50% в течение нескольких недель и фактического их внедрения в течение 30 дней.

Как повлияют на торговлю пошлины на медь

Крупнейшим поставщиком меди в США является Чили. Страна импортирует около 70% этого металла. За ней следуют Канада и Перу.

Анонсированные 50% пошлины могут серьезно ухудшить условия торговли для этих стран.

В Канаде уже предупредили, что агрессивные тарифы Трампа ударит по энергетической инфраструктуре региона, потому что США не имеют в достаточном количестве собственного запаса меди.

Между тем специалисты банка JPMorgan считают, что 50% пошлина может стать "неожиданностью для рынка" – они прогнозировали ставку на уровне 25%...

Стоит знать! Пошлины на медь стали продолжением глобальной торговой войны Трампа. Он уже направил письма с новыми тарифами для более десятка стран, которые должны вступить в силу с 1 августа, а новые объявления ожидаются в среду.