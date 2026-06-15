"Это не США решать": Макрон резко отреагировал на торговые угрозы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа ввести новые пошлины на французские вина. Он отверг давление со стороны Вашингтона и отказался отменять налог на цифровые услуги для американских компаний.

Что Макрон ответил Трампу

Об этом Макрон заявил, выступая в эфире телеканала TF1, пишет Bloomberg.

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Французский лидер подчеркнул, что цифровой налог для технологических гигантов был принят европейцами, а несколько стран уже даже ввели его. Поэтому он является частью законодательства Европы.

Не Соединенные Штаты решают, каким должно быть европейское или французское право. Это нормально, и по крайней мере пока я нахожусь в должности, ничего не изменится,

– подчеркнул Макрон.

Он добавил, что обсудит с американским президентом вопрос тарифов на встрече стран "Группы семи" в Эвиане. А также отметил, что в сфере торговли необходима стабильность.

У нас будет уважительный, но твердый разговор. Пошлины не приносят пользы никому, особенно когда речь идет о странах G7,

– заявил президент Франции.

Комментируя непростые отношения с Дональдом Трампом, Макрон добавил, что не держит обиду на американского президента.

Если бы я был злопамятным, это создавало бы мне проблемы. Я прагматик. У меня только одна форма – форма сборной Франции. Мы играем дома,

– резюмировал он.

Между тем эксперты отмечают, что обмен жесткими заявлениями между президентами создал предпосылки для нового торгового противостояния между США и Францией.

Важно! Причиной недовольства Трампа стал французский налог на цифровые услуги, который предусматривает 3% сбор с доходов крупных технологических компаний. Его платят те корпорации, чей годовой доход во Франции превышает 25 миллионов евро, а глобальный доход составляет более 750 миллионов евро. Вопрос такого налога важен для президента США, поскольку его поддерживают руководители нескольких ведущих американских технологических компаний.