Впервые за десятилетие: Трамп утверждает, что рекордно сократил дефицит США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что введенные им тарифы резко сократили дефицит США. Более того, в 2026 году он ожидает даже торгового профицита.

Как сократился торговый дефицит США?

Об этом глава Белого дома как обычно написал в своей социальной сети Truth Social.

Смотрите также Готовится к выборам: какие пошлины может отменить Трамп

По словам Трампа, его таможенная политика позволила уменьшить торговый дефицит страны почти на 80%.

Торговый дефицит США сократился на 78% благодаря тарифам, которые взимают с других компаний и стран,

– отметил президент.

Правда, он не уточнил ни периода, за который делали эти расчеты, ни то, как именно получили такую цифру.

Однако в 2026 году Трамп ожидает еще большего эффекта от тарифов. Президент убежден, что дефицит что дефицит "перейдет в положительную зону" впервые за многие десятки лет.

Что показывают расчеты?

Правительственные данные США и расчеты аналитиков Investing.com действительно демонстрируют сокращение дефицита торговли товарами и услугами с 140,5 миллиарда долларов в марте 2025 года до 27,62 миллиарда долларов в октябре. Уменьшение составило около 80%.

Но уже в ноябре дефицит снова пошел вверх и достиг 56,82 миллиарда долларов.

Впрочем, в четверг, 19 февраля, должны выйти новый торговый отчет с данными за декабрь. Эксперты ожидают торгового профицита на уровне 55,50 миллиардов долларов за месяц. Если информация подтвердится, США достигнут положительного месячного баланса в торговле впервые с 1975 года.

Однако есть несколько неутешительных нюансов:

По итогам всего 2025 года в США все равно ожидают торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов .

. А в торговле именно товарами он может остаться рекордно большим – примерно 1,2 триллиона долларов.

Заметьте! Высокий годовой показатель дефицита объясняется тем, что после объявления новых тарифов Трампа в первом квартале 2025 года произошел всплеск заказов. Покупатели спешили закупить товары впрок до начала действия повышенных пошлин.

Как тарифы повлияли на торговлю и американцев?