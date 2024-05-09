Новая помощь на детей в Украине: как оформить выплаты
Источник:Минсоцполитики
Согласно разработанному Минсоцполитики постановлению, в Украине вводится новая помощь на детей. Однако, она предусмотрена только при одном условии.
Кто сможет оформить новую помощь
Новая помощь для детей предусмотрена для семей, в которых временно есть дети, потерявшие родительскую опеку. Такие дети могут находиться как под опекой родственников или приемных родителей, так и в детском доме семейного типа.
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Обратиться с заявлением о назначении пособия на ребенка в течение 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок.Заметьте! Предоставление помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье продлен приказом Службы по делам детей.
Соответственно, заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительных органов территориальных общин на таком основании, когда родители или один из родителей ребенка:
- умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей);
- находится во временной оккупации, окружении;
- находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признан таковым;
- находится в плену государства-агрессора;
- лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.
- выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
Какие актуальные размеры пособия на ребенка
Объем выплат равен тем, которые государство выплачивает на поддержку детей, что уже имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Размеры выплаты предусматриваются следующие:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;
- 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.