Новая помощь на детей в Украине: как оформить выплаты

9 мая 2024, 13:31
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Источник:

Минсоцполитики

Согласно разработанному Минсоцполитики постановлению, в Украине вводится новая помощь на детей. Однако, она предусмотрена только при одном условии.

Кто сможет оформить новую помощь

Новая помощь для детей предусмотрена для семей, в которых временно есть дети, потерявшие родительскую опеку. Такие дети могут находиться как под опекой родственников или приемных родителей, так и в детском доме семейного типа.

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Обратиться с заявлением о назначении пособия на ребенка в течение 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок.

Заметьте! Предоставление помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье продлен приказом Службы по делам детей.

Соответственно, заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительных органов территориальных общин на таком основании, когда родители или один из родителей ребенка:

  • умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей);
  • находится во временной оккупации, окружении;
  • находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признан таковым;
  • находится в плену государства-агрессора;
  • лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.
  • выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
Обратите внимание! Временная помощь будет выплачиваться на лицевой счет получателя в банке. Также она может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Какие актуальные размеры пособия на ребенка

Объем выплат равен тем, которые государство выплачивает на поддержку детей, что уже имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Размеры выплаты предусматриваются следующие:

  • 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;
  • 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.
Напомним! Размер прожиточного минимума и выплат в 2024 году для детей до 6 лет – 2 563 гривен и для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Что известно о помощи "Ребенок не один"

Ребенок не один – это помощь на детей, которые остались без родительской опеки, но не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью. Помощь введена, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход.
Автор: Катерина Добровольська