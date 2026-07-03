Новый пакет санкций ЕС: против одного из ограничений выступила важная страна

В настоящее время вновь возникли трудности в связи с 21-м пакетом санкций ЕС против Кремля. Вопрос касается планов ввести ограничения в отношении главы Православной церкви России – патриарха Кирилла.

Что известно о 21-м пакете санкций против России

Об этом сообщили трое дипломатов ЕС, осведомленных о ходе переговоров, как передает Politico.

Читайте также: Новые санкции ЕС затронут сразу 6 человек, причастных к производству "Шахедов", – СМИ

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила запретить патриарху Кириллу въезд в страны Евросоюза в рамках 21-го пакета санкций против России.

Кирилл является союзником российского диктатора Владимира Путина и неоднократно одобрял и оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину,

– говорится в материале.

Однако это предложение встретило возражения со стороны Болгарии. Именно в этой стране значительная часть населения исповедует православие.

Также с "оговоркой" отреагировали на возможный запрет со стороны Италии. По словам одного из дипломатов, обеспокоенность Рима связана с позицией Ватикана. Там считают проблематичным введение санкций против главы христианской конфессии.

В тексте подчеркнули: в дипломатической практике это означает наличие вопросов, требующих урегулирования, хотя формально это не является вето.

Что еще обсуждают лидеры ЕС по поводу санкций

Кроме того, дипломаты ЕС обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на российскую нефть, который в настоящее время установлен на уровне 44 долларов за баррель. Если решение не будет принято, то предельная цена автоматически вырастет.

Против отсрочки пересмотра выступили Греция, Мальта и Кипр – страны с судоходными отраслями, которые обслуживают перевозки российской нефти. Ранее Греция и Мальта также возражали против предложения запретить оказание морских услуг российским судам, в результате чего эта инициатива была приостановлена.

Еще одним спорным вопросом стало предложение запретить бывшим российским военнослужащим въезд в ЕС. Обеспокоенность по поводу этой инициативы выразили Франция и Италия.

Таким образом, 21-й пакет санкций против России в настоящее время находится на этапе обсуждения лидерами стран. Официально ограничения еще не введены.

Что еще известно о санкциях

Напомним, что Россия совершила атаку на Киев в ночь на 2 июля. В ЕС отреагировали на российскую агрессию и пообещали в ближайшее время ввести новые санкции.

Ранее также сообщалось, что 21-й пакет санкций ЕС не поддержала Болгария. И причиной именно стало включение в пакет главы Патриархии Кирилла.