Уже не только Венгрия: еще одна страна планирует заблокировать пакет санкций против России

Сейчас новый пакет санкций Европейского Союза против России заблокирован Венгрией. Однако Украина надеется на лучшее.

Какая еще страна может заблокировать санкции ЕС против России?

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Андрей Сибига в интервью для Укринформа.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Да, к сожалению, 20-й пакет заблокирован Венгрией. Это реальность. И мы также говорили, что одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский Союз и всю санкционную политику. Это недопустимо.

Министр рассказал, что слышал очень твердые оценки от партнеров. И вообще почувствовал "новое качество оценок и готовность реагировать на такие проявления откровенно антиобъединительной политики".

Мы знаем, что выборы в Венгрии 12 апреля. Мы очень надеемся, что все же пакет санкций будет разблокирован,

– добавил Сибига.

В то же время представитель еще одной страны – премьер-министр Словакии Роберт Фицо – пригрозил Европейской комиссии тоже заблокировать 20-й пакет санкций. Политик требует, чтобы ЕК нажала на Украину для восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом говорится в его заявлении.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Вместо того, чтобы помогать и давить на президента Украины для восстановления работы нефтепровода "Дружба", вы прислали нам угрожающее письмо из-за того, что из-за вашего бездействия и приоритетности интересов Украины над государствами-членами ЕС, Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего рынка топлива.

Важно! Фицо заявил, что если Еврокомиссия намерена и "в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии", то следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или о готовности Братиславы способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС.

