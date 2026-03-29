Какая еще страна может заблокировать санкции ЕС против России?

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Андрей Сибига в интервью для Укринформа.

Читайте также Поддержка Орбана на выборах – это подыгрывание России, – Сикорский

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Да, к сожалению, 20-й пакет заблокирован Венгрией. Это реальность. И мы также говорили, что одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский Союз и всю санкционную политику. Это недопустимо.

Министр рассказал, что слышал очень твердые оценки от партнеров. И вообще почувствовал "новое качество оценок и готовность реагировать на такие проявления откровенно антиобъединительной политики".

Мы знаем, что выборы в Венгрии 12 апреля. Мы очень надеемся, что все же пакет санкций будет разблокирован,

– добавил Сибига.

В то же время представитель еще одной страны – премьер-министр Словакии Роберт Фицо – пригрозил Европейской комиссии тоже заблокировать 20-й пакет санкций. Политик требует, чтобы ЕК нажала на Украину для восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом говорится в его заявлении.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Вместо того, чтобы помогать и давить на президента Украины для восстановления работы нефтепровода "Дружба", вы прислали нам угрожающее письмо из-за того, что из-за вашего бездействия и приоритетности интересов Украины над государствами-членами ЕС, Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего рынка топлива.

Важно! Фицо заявил, что если Еврокомиссия намерена и "в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии", то следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или о готовности Братиславы способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС.

Что следует знать о позиции Венгрии и Словакии?