Об этом Радослав Сикорский написал в соцсети Х.
Что написал Сикорский об Орбане?
Глава польского МИД отметил, что Москва поддерживает Виктора Орбана, который блокирует санкции против России и деньги для Украины. Поэтому связь между венгерским премьером и Кремлем – очевидна.
Итак, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это на самом деле так просто,
– подытожил Радослав Сикорский.
Ранее критики за контакты с венгерским премьером подвергся президент Польши Кароль Навроцкий. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик обвинил главу государства в непоследовательной политике и развороте в сторону России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск так же раскритиковал Навроцкого за визит в Венгрию и политическую поддержку Виктора Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.
Как в ЕС сейчас относятся к Орбану?
Журналисты Reuters отмечают, что европейские дипломаты разочарованы Виктором Орбаном и надеются на его поражение на выборах. Несмотря на это, даже если на замену Орбану придет другой глава венгерского правительства, улучшения отношений Будапешта и Брюсселя пока ожидать рано.
В Европейском Союзе также требуют от Венгрии объяснений из-за информации о возможной передаче конфиденциальных данных России. Скандал вспыхнул после публикаций в западных медиа, где говорится о вероятных контактах венгерских чиновников с российской стороной.
В то же время Дональд Трамп публично поддержал Виктора Орбана перед парламентскими выборами, назвав его "сильным лидером". Американский лидер подчеркнул достижения Орбана в экономике, борьбе с нелегальной миграцией и развитии отношений с США, и призвал венгров голосовать за него.