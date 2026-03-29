Яка ще країна може заблокувати санкції ЄС проти Росії?

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю для Укрінформу.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Так, на жаль, 20-й пакет заблокований Угорщиною. Це реальність. І ми також говорили, що одна країна, зловживаючи своїм статусом країни-члена ЄС і НАТО, взяла в заручники практично весь Європейський Союз і всю санкційну політику. Це неприпустимо.

Міністр розповів, що чув дуже тверді оцінки від партнерів. І взагалі відчув "нову якість оцінок і готовність реагувати на такі прояви відверто антиоб'єднавчої політики".

Ми знаємо, що вибори в Угорщині 12 квітня. Ми дуже сподіваємося, що все ж таки пакет санкцій буде розблоковано,

– додав Сибіга.

Водночас представник ще однієї країни – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо – пригрозив Європейській комісії теж заблокувати 20-й пакет санкцій. Політик вимагає, аби ЄК натиснула на Україну для відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це йдеться у його заяві.

Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини Замість того, щоб допомагати та тиснути на президента України для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", ви надіслали нам загрозливого листа через те, що через вашу бездіяльність та пріоритетність інтересів України над державами-членами ЄС, Словаччина була змушена вжити заходів для захисту свого внутрішнього ринку пального.

Важливо! Фіцо заявив, що якщо Єврокомісія має намір і "надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини", то слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Росії або про готовність Братислави сприяти швидкому вступу України до ЄС.

