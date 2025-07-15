Две страны все еще блокируют 18-пакет санкций против России: каковы их условия

Новый пакет санкций под угрозой, ведь две европейские страны не сняли своих возражений. Повторную попытку голосования начнут 16 июля.

Кто и почему блокирует санкции против России?

15 июля послы ЕС уже не согласуют 18-й пакет санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

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Позицию не ставили на голосование, потому что Словакия и Мальта до сих пор не готовы голосовать "за".

Мальта выразила возражения против предложения Еврокомиссии установить ценовой потолок на экспорт российской энергии на уровне 15 процентов от рыночной цены.

Зато Словакия не поддержит пакет санкций против России, если Европа не будет предоставлять хотя бы минимальные гарантии относительно того, как его страна должна справиться с прекращением поставок российского газа. Обсуждение продолжится на заседании Coreper 16 июля, с 9 часов утра.

Что вошло в 18-й пакет санкций?

Послы ЕС почти договорились относительно 18 пакета санкций против России. Предельная цена на российскую нефть была согласована странами G7 в декабре 2022 года, чтобы ограничить доходы России, которые она использует на финансирование войны против Украины. Нынешний потолок в 60 долларов за баррель неактуален из-за падения нефтяных котировок.

Кроме снижения предельной цены на нефть, в 18-м пакете санкций предлагают:

запрет на транзакции, связанные с трубопроводами "Северного потока",

санкции против российского НПЗ в Индии,

ограничения против двух китайских банков,

реестр флагов, которые Россия использует для "теневого флота".

Санкции же вступят в силу только при единодушном согласии всех стран ЕС.