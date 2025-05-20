Сегодня примут 17 пакет санкций против России

О принятии 17 пакета санкций сообщил глава МИД Эстонии. Под ограничения попадет теневой флот и энергетика России, а также лица, связанные с российским ВПК.

Когда начнет действовать 17 пакет санкций против России

Известно, что сейчас готовится 18 пакет антироссийских санкций, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети министра иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна.

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Путин не изменил своих целей – он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие атаки на Украину,

– добавил глава МИД Эстонии.

Он отметил, что Эстония твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что больше всего пострадает от нового пата санкций

Еще раньше Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял сегодня дальнейшие санкции против России, сообщает Укринформ.

Санкции нанесут дополнительный удар удара по теневому флоту России, под них подпадают почти 200 судов, включая танкеры. Дополнительно в список включены 30 фирм, которые были вовлечены в обход санкций, в частности, по использованию товаров двойного назначения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, будут применены индивидуальные санкции еще и против 75 человек и компаний, связанные с российским военно-промышленным комплексом.