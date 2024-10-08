ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на гибридные угрозы со стороны России

Совет ЕС утвердил новые рамки санкций против дестабилизирующих действий России за рубежом. Эти ограничения позволят преследовать лиц и организации, которые угрожают безопасности и суверенитету ЕС.

Новые меры против России

Новые меры, введены Европейским Союзом, направлены на борьбу с гибридными угрозами, такими как: вмешательство в выборы, саботаж критически важной инфраструктуры, дезинформация и кибератаки, сообщил Совет ЕС.

Читайте также: Россия заложила в бюджет рекордные средства на пропаганду

Введенные санкции предусматривают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка сзапрещен въезд в Евросоюз.

В список угроз также входят:

манипуляции с миграционными потоками;

другие дестабилизирующие действия, усилившиеся в Европе в последнее время.

Эти меры были приняты на основе предложения Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля в ответ на растущие гибридные операции России в Европе.

Напомним! В конце июня Европейский Совет решительно осудил все виды гибридной деятельности, направленной против ЕС и его государств-членов, и призвал к продолжению работы над новыми санкциями для борьбы с гибридными угрозами.