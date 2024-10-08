Нові заходи проти Росії
Нові заходи, запроваджені Європейським Союзом, спрямовані на боротьбу з гібридними загрозами, такими як: втручання у вибори, саботаж критично важливої інфраструктури, дезінформація та кібератаки, повідомила Рада ЄС.
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Запроваджені санкції передбачають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Окрім того, фізичним особам зі списку заборонено в'їзд до Євросоюзу.
До списку загроз також входять:
- маніпуляції з міграційними потоками;
- інші дестабілізуючі дії, що посилилися в Європі останнім часом.
Ці заходи були ухвалені на основі пропозиції Верховного представника з питань закордонних справ Жозепа Борреля у відповідь на зростаючі гібридні операції Росії в Європі.
Нагадаємо! Наприкінці червня Європейська Рада рішуче засудила всі види гібридної діяльності, спрямованої проти ЄС та його держав-членів, і закликала до продовження роботи над новими санкціями для боротьби з гібридними загрозами.