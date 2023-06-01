Тариф повысили, но достаточно ли этого: почему 2,64 гривны за киловатт все еще мало

Многие эксперты в один голос утверждают, что нынешнее повышение тарифа до 2,64 гривны недостаточно. Все потому, что рыночная цена составляет в разы больше – 5,5–6,5 гривны. В соответствии с этим разница между ценами, которые нужно покрывать, все еще велика.

Напоминаем, что 30 мая правительство одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию с июня. Согласно этому цена за киловатт-час выросла вдвое.

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Повышение тарифа требовалось

В комментарии 24 Каналу Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова, рассказал, что тарифы 1,68 гривны и 1,44 гривны покрывали только затраты на передачу, распределение электроэнергии.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Они совершенно не покрывали затраты на нее как на товар. Поэтому этот шаг верен – но недостаточен.

Такое же мнение разделяет Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group. По его словам, пересмотр цен назревал давно. Все потому, что предыдущие тарифы искажали рынок электроэнергии.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Не повышать вообще – невозможно. Ведь низкие цены финансируются путем двух государственных компаний – это "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Тарифы же покрывают только четверть расходов на покупку электроэнергии на оптовом рынке, на тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также НДС. И в прошлом году это удовольствие стоило компаниям более 100 миллиардов гривен.

что такие изменения на рынке электроэнергии значительно улучшат финансовые показатели "Энергоатома" и "Укрэнерго".

К слову, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заметил, что новый тариф на электричество нужно было принимать еще 2 года тому назад. А может даже больше.

Почему 2,64 гривны

Роман Ницович добавляет, что хоть тариф и повысили, однако возникает вопрос установленной цены.

Почему именно 2,64 гривны, а не, скажем, 2,78 гривны? Очевидно, что в основе этого были какие-то расчеты и они о чем-то говорят – сценарии, последствия и т.д. Хотелось бы увидеть эти расчеты,

– говорит Ницович.

Еще раньше в НКРЭКУ предлагали повышать тариф на свет постепенно. Сначала до 2,88 гривны, а дальше – до рыночного уровня. Но эксперты сомневаются, что следующий этап повышения будет в ближайшее время.

Кстати, вслед за светом в Украине повысят и стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Цена может возрасти на 30%. Впрочем, точная сумма не известна, ведь каждая область имеет собственное ценообразование.