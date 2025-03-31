Смогла ли Украина получить новый транш от МВФ

28 марта исполнительным советом Международного валютного фонда завершен седьмой пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Благодаря этому Украина получит новый транш.

Какой транш предоставит Украине МВФ

Размер нового транша для Украины – 400 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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МВФ отметил, что Украина имеет значительный прогресс в выполнении условий программы EFF. Речь идет именно о ситуации, по состоянию на декабрь 2024 года.

Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры для этого пересмотра, а также большинство структурных маяков. Сроки выполнения некоторых условий были скорректированы с учетом возможностей,

– отмечает Минфин.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что с учетом нового транша по этой программе Украина получила в целом 10,1 миллиарда долларов от МВФ. Общая же сумма, запланирована на период 2023 – 2027 годов составляет – 15,5 миллиарда долларов.

Напомним! Украина уже получила 7 траншей от МВФ по программе EFF. Их общая сумма составила – 9,8 миллиарда долларов.