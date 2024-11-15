Работал еще при Кучме: кто снова стал заместителем министра энергетики
Как стало недавно известно, Кабмин назначил новое лицо на место заместителя министра энергетики. Однако это не впервые, когда новоизбранный нардеп занимает похожую должность.
Что известно о новом заместителе министра энергетики
Новым заместителем министра энергетики станет Анатолий Корзун, передает 24 Канал со ссылкой на заседание правительства. Впрочем, Корзун во времена президентства Леонида Кучмы в 2000 – 2004 годах уже занимал похожую должность, а именно место первого заместителя государственного секретаря Минтопэнерго, заместителя министра топлива и энергетики.
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- Возвращение на должность заместителя министра угольной промышленности произошло уже во времена Виктора Ющенко в 2005—2006 годах.
- Впоследствии Корзуна уволили и потом опять же назначили на эту должность. Он ее занимал с декабря 2007 по март 2010 года.
- Последнее "мероприятие" на должность заместителя министра энергетики угольной промышленности случилось в период с июля 2016 года по сентябрь 2019 года.
Любопытно! До этого должности Анатолий Корзун работал в должности директора департамента угольно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности.