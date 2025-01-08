Как на Украину повлияет отсутствие импорта электроэнергии из Словакии
Доля словацкого импорта электроэнергии для Украины составляет ориентировочно 30%. По мнению эксперта Владимира Омельченко, ее можно поделить между другими странами.
Как на Украину влияет импорт из Словакии
Эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что сейчас Украина зависима от импорта электроэнергии.
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Сейчас Украина зависит от импорта электроэнергии, ведь в энергосистеме до сих пор присутствует дефицит мощности. В 2024 году Украина потеряла более 11 гигаватт мощности из-за массовых обстрелов России.
Обратите внимание! ENTSO-e внедрил для Украины квоту, максимальная возможность импорта сейчас составляет 2 гигаватта. Стоит заметить, что 300 мегаватт из этого количества должно отдаваться Молдове.
А вот Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу заметил, что Украина критически не зависит от импорта электроэнергии. Хотя, он и остается важным.
К тому же Рябцев назвал долю Словакии в общем импорте условной. Она сейчас составляет ориентировочно 400 мегаватт.
Поэтому если Словакия не будет предоставлять электроэнергию, то это может компенсировать Польша. Это не является критическим для Украины. Кроме того, в таком случае Словакия побьет саму себя, потому что для страны такая торговля является выгодной.
Обратите внимание! По словам Рябцева, Украина потребляет около 13 гигаватт электрической энергии.