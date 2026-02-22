Укр Рус
22 февраля, 11:45
2
Обновлено - 12:27, 22 февраля

Обесточивание в 6 областях из-за ночных обстрелов: где остались без света

Дарина Пшеничная

В результате российского обстрела фиксируют последствия в энергосистеме. 6 областей обесточены, для остальных – есть необходимость экономить энергопотребление.

Какова ситуация в энергетике Украины 22 февраля?

О том, что известно о состоянии энергетики после обстрелов, говорится в сообщении Укрэнерго.

Так, из-за российских обстрелов на утро есть обесточивание в 6 областях Украины:

  • Одесской;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Полтавской.

В областях, где позволяет ситуация с безопасностью – начались восстановительные работы.

В частности в компании отметили, что действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Однако потребность в экономном энергопотреблении все же сохраняется. 

Важно! Энергоемкие процессы лучше перенести на ночное время – после 23:00. 

В Укрэнерго говорят, что так удастся не перегружать систему. В то же время, просят не включать по несколько мощных энергоприборов одновременно.

Какие последствия атаки для Киевщины? 

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что целью врага была критическая инфраструктура области и мирные населенные пункты. В частности, зафиксировали последствия в 5 райойнах. 

Речь идет о Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском, Обуховском районах. 

Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям предоставляется вся необходимая помощь, 
– отметил Калашник. 

В то же время известно о 15 пострадавших, среди которых 4 детей. 

Что известно о ночном обстреле? 