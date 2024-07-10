В Японии задержали россиянина, который пытался обойти санкции: что известно

Задержание гражданина России произошло в японском городе Осака. Россиянина подозревают в незаконной переправке товаров в обход введенных санкций.

Какие детали дела известны

Задержанный 38-летний россиянин является представителем компании Astrade. Это учреждение имеет свой офис в городе Осака.

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Гражданина России обвинили, поскольку в январе 2023 года он экспортировал в обход санкций такие товары:

гидроциклы;

мотоциклы;

двигатели для кораблей.

Общая стоимость этих товаров достигает 42 миллиона иен. Согласно нынешнему курсу это ориентировочно 260 тысяч долларов.

Какие санкции ввела Япония

Это первый известный случай задержания за такое нарушение.

Япония помогает Украине с начала полномасштабной войны. Японское правительство ввело санкции как против отдельных россиян, так и – некоторых российских компаний.

В июне этого года японцы утвердили новые ограничения. Под санкции попали более 50 компаний и лиц. В список внесли не только российские, а и китайские фирмы, которые помогали России закупать электронные средства.