Які деталі справи відомі

Затриманий 38-річний росіянин є представником компанії Astrade. Ця установа має свій офіс у місті Осака.

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Громадянина Росії звинуватили оскільки у січні 2023 року він експортував в обхід санкцій такі товари:

  • гідроцикли;
  • мотоцикли;
  • двигуни для кораблів.

Загальна вартість цих товарів сягає 42 мільйони єн. Відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 260 тисяч доларів.

Які санкції ввела Японія

Японія допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Японський уряд ввів санкції як проти окремих росіян, так і – деяких російських компаній.

У червні цього року японці впровадили нові обмеження. Під санкції потрапили більш як 50 компаній і осіб. До списку внесли не тільки російські, а і китайські фірми, які допомагали Росії закуповувати електронні засоби.