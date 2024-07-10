Які деталі справи відомі
Затриманий 38-річний росіянин є представником компанії Astrade. Ця установа має свій офіс у місті Осака.
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Громадянина Росії звинуватили оскільки у січні 2023 року він експортував в обхід санкцій такі товари:
- гідроцикли;
- мотоцикли;
- двигуни для кораблів.
Загальна вартість цих товарів сягає 42 мільйони єн. Відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 260 тисяч доларів.
Які санкції ввела Японія
Японія допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Японський уряд ввів санкції як проти окремих росіян, так і – деяких російських компаній.
У червні цього року японці впровадили нові обмеження. Під санкції потрапили більш як 50 компаній і осіб. До списку внесли не тільки російські, а і китайські фірми, які допомагали Росії закуповувати електронні засоби.