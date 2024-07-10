Які деталі справи відомі

Затриманий 38-річний росіянин є представником компанії Astrade. Ця установа має свій офіс у місті Осака.

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Громадянина Росії звинуватили оскільки у січні 2023 року він експортував в обхід санкцій такі товари:

гідроцикли;

мотоцикли;

двигуни для кораблів.

Загальна вартість цих товарів сягає 42 мільйони єн. Відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 260 тисяч доларів.

Зверніть увагу! Це перший відомий випадок затримання за таке порушення.

Які санкції ввела Японія

Японія допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Японський уряд ввів санкції як проти окремих росіян, так і – деяких російських компаній.

У червні цього року японці впровадили нові обмеження. Під санкції потрапили більш як 50 компаній і осіб. До списку внесли не тільки російські, а і китайські фірми, які допомагали Росії закуповувати електронні засоби.