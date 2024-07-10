Какие детали дела известны
Задержанный 38-летний россиянин является представителем компании Astrade. Это учреждение имеет свой офис в городе Осака.
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Гражданина России обвинили, поскольку в январе 2023 года он экспортировал в обход санкций такие товары:
- гидроциклы;
- мотоциклы;
- двигатели для кораблей.
Общая стоимость этих товаров достигает 42 миллиона иен. Согласно нынешнему курсу это ориентировочно 260 тысяч долларов.
Какие санкции ввела Япония
Япония помогает Украине с начала полномасштабной войны. Японское правительство ввело санкции как против отдельных россиян, так и – некоторых российских компаний.
В июне этого года японцы утвердили новые ограничения. Под санкции попали более 50 компаний и лиц. В список внесли не только российские, а и китайские фирмы, которые помогали России закупать электронные средства.