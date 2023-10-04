Когда нужно производить поверку газового счетчика
Источник:Госпродслужба
Поверка счетчика – это обязательная процедура. Осуществлять ее нужно не позднее чем через 3 месяца после окончания отопительного сезона.
Когда нужно проводить поверку
Потребителя должны предупредить о поверке не позднее чем за месяц перед прохождением процедуры. Исключение составляют ситуации, когда нужно провести ремонтные работы, тогда срок сокращается до 3 рабочих дней.
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Как производится поверка газового счетчика:
- специалист, являющийся официальным представителем оператора ГРМ, снимает ваше устройство и предоставляет вам соответствующий документ;
- производится проверка счетчика, обычно она длится до 5 дней;
- монтаж устройства;
- обязательно опломбирование счетчика, специалист должен предоставить вам акт о проведении работ.
Нужно ли платить за поверку счетчика
Поверка – это плановая обязательная процедура, которая проводится за деньги от оплаченной коммуналки. То есть, стоимость этой услуги уже включена в тариф газоснабжения.
С другими процедурами ситуация несколько иная. К примеру, замена и ремонт могут быть за счет поставщика и, в отдельных случаях, за отдельную плату от потребителя
Кто может не проходить поверку
Несмотря на то, что процедура поверки обязательна, в некоторых случаях ее невозможно осуществить. Речь идет о:
- гражданах, которые находятся на оккупированных территориях;
- лицах, находящихся в зоне активных боевых действий.
В таких случаях поверку переносят до тех пор, пока ее проведение не будет безопасным. Точное время назначит регулятор.