ОВГЗ могут стать вдвое выгоднее: что известно

В Нацбанке думают о том, чтобы продавать облигации. Следовательно, это должно помочь стерилизовать "напечатанные" гривны.

Об этом сообщили в ходе дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

Кроме того, добавили, что учетная ставка почти не влияет на ставки по гривневым инструментам, в частности ставки по ОВГЗ и ставки по депозитам.

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, ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов) – это ценные долговые бумаги, выпускаемые для привлечения дополнительных средств в бюджет, в случае необходимости.

Реальная доходность по гривневым ОВГЗ на первичном рынке приобретает все более отрицательные значения, поэтому они фактически потеряли статус инструмента для сбережений. Депозитные ставки банков только сейчас компенсировали снижение первых месяцев войны и незначительно превышают довоенный уровень. Следовательно, несмотря на определенный рост рыночных ставок по гривневым инструментам, в дальнейшем необходимо осуществлять меры по увеличению их привлекательности,

– сообщают в НБУ.

Как будут повышать привлекательность

Нацбанк считает, что продажа облигаций по собственному портфелю лучше всего для этого подойдет. Если учетная ставка не будет меняться до следующего лета, то выплата купона по этим ОВГЗ будет производиться по ставке 25% годовых.

В Нацбанке сосредоточено ОВГЗ на общую сумму 619,57 миллиарда гривен – это 48% всех гособлигаций. Из этой суммы на 315 миллиардов гривен Нацбанк выкупил ОВГЗ уже после начала полномасштабного вторжения.

Такие операции предоставит альтернативную возможность участникам рынка (прежде всего населению и бизнесу) покупать безрисковые гривневые финансовые инструменты с привлекательной доходностью и гибкой срочностью для защиты гривневых сбережений от инфляции.

- объясняют в Нацбанке.

В таком случае, если Нацбанк начнет продавать ОВГЗ из своего портфеля, то у населения будет возможность вкладывать гривну под 25% годовых с гарантированным получением доходов, с которых не нужно платить налоги.

Как еще удалить "напечатанные" гривны

Срок обращения ОВГЗ, находящихся в собственности НБУ, составляет 30 лет.

Для этого можно использовать еще и способ повышения нормы обязательного резервирования банков. Это снизит избыточную ликвидность банков.

Но в Нацбанке считают, что такой способ следует вводить только после того, как начнут продавать облигации из своего портфеля.

К слову, чтобы больше стимулировать банки повышать ставки по депозитам, Нацбанк рассматривает введение долгосрочных депозитных сертификатов. Однако по этому поводу не у всех однозначные мнения.

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Существенное снижение выпуска ОВГЗ

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрен план существенного снижения финансирования правительства путем выпуска ОВГЗ.

Как рассказывает Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, в комментарии 24 каналу, по прогнозам правительства, сумма долговой ценной бумаги в обращении в следующем году должна уменьшиться на 140 – 220 миллиардов гривен.

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